A nova exposição da artista plástica e grafiteira Nina Pandolfo

Conhecida pelas pinturas e murais de figuras femininas com olhos grandes e cores vibrantes, a artista e grafiteira paulistana Nina Pandolfo prepara uma nova exposição para este ano.

A mostra “Inexplicável”, prevista para ocorrer no Museu da Imagem e do Som, será a primeira a trazer uma retrospectiva da trajetória artística de Nina, com obras de diferentes períodos da carreira dela.

Em uma mescla de pintura acrílica, novos materiais, tecnologia e interatividade, a exposição em São Paulo também vai incluir obras inéditas da artista, que já pintou murais e expôs em galerias de países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Cuba e Índia.