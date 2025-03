O peso argentino no maior shopping da Multiplan

Os argentinos tiveram um peso importante no verão do maior shopping do grupo Multiplan, o BarraShopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O fluxo foi importante para os lojistas, já que o verão traz desafios. Janeiro é um mês em que a Multiplan, e o setor como um todo, tem movimento regular em virtude das trocas de Natal. Mas, em fevereiro, na maioria dos anos o mês do Carnaval, há uma tradicional redução do fluxo. Os argentinos fizeram a diferença.

A propósito, em janeiro e fevereiro de 2025, o Rio recebeu 196.649 argentinos, principal nacionalidade a visitar o estado — o que segue a tendência nacional.

O Brasil recebeu 1.533.012 turistas argentinos nos dois primeiros meses do ano. É mais da metade dos visitantes internacionais que entraram no país nos dois meses, quando entraram 2.819.553 estrangeiros.