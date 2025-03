A esperança de Paulo Pimenta

O ex-ministro da Secom Paulo Pimenta não jogou a toalha. O petista e seu time ainda esperam ser chamados para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), tirando de campo o ministro Paulo Teixeira.

Perguntado sobre a possibilidade, Pimenta desconversa, mas não nega que possa — e queira — ir para a vaga de Teixeira. E diz que vai cumprir o desejo de Lula, seja ele qual for, inclusive nas eleições gaúchas de 2026, em que ele não sabe se concorrerá a governador ou senador.

À boca pequena, seu staff tem dito a aliados que “está tudo certo” para Pimenta assumir um ministério, possivelmente o do Desenvolvimento Agrário, uma vez que Paulo Teixeira enfrentou crise com o MST, movimento do qual Pimenta é mais próximo.

O problema é que Pimenta é visto como otimista demais.

“Essa turma do Pimenta sempre acha que vai dar tudo certo, mas dá tudo errado”, comentou um dos aliados do ex-ministro na festa de José Dirceu, em Brasília, onde estavam Pimenta e Paulo Teixeira.