Um alívio a aliados de Valdemar e Bolsonaro para o domingo em Copacabana

A decisão de Alexandre de Moraes que autorizou Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto a voltarem a se falar aliviou uma das dores de cabeça que aliados dos dois teriam no próximo domingo, 16, quando o bolsonarismo fará em Copacabana uma manifestação pela anistia a golpistas.

Desde que Bolsonaro e Valdemar haviam sido proibidos de manter contato, em fevereiro de 2024, gente próxima aos dois planejava como evitar que eles se cruzassem nesse tipo de protesto.

O presidente do PL, afinal, sempre fez questão de comparecer às manifestações na Avenida Paulista e de falar nos carros de som. As participações dele, breves, eram feitas antes que Bolsonaro desse as caras. Valdemar costumava falar aos bolsonaristas, descer e logo ir embora.

Um exemplo de esforço entre aliados de Bolsonaro em razão da presença de Valdemar ocorreu em outro tipo de evento: a convenção que confirmou Ricardo Nunes como candidato à reeleição em São Paulo, em agosto de 2024.

Bolsonaro chegou ao local do ato, no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em um momento em que Valdemar ainda estava nas imediações do palco. Enquanto o chefão do PL saía do palanque, Bolsonaro evitou qualquer contato com ele contornando o palco. Para subir, foi içado por aliados.

Valdemar, naquele dia, acompanhou o restante do evento solitário, rodeado por alguns assessores, em meio a jornalistas e apoiadores de Nunes (foto abaixo). O presidente do PL só voltou para cima do palco para confraternizar com aliados quando Bolsonaro já tinha ido embora.

No domingo em Copacabana, os dois devem estar juntos em cima do carro de som. Seus discursos pela anistia estarão calibrados: Bolsonaro tentará medir as palavras para não irritar tanto o STF, que vai julgá-lo no caso dos planos golpistas; Valdemar, que acabou de se livrar da denúncia da PGR e teve a decisão favorável de Moraes, deve seguir a mesma lógica.