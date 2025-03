A candidatura de Cristovam Buarque à vaga de Cacá Diégues na ABL

Diante da negativa de Walter Moreira Salles e de Caetano Veloso de se candidatarem à Academia Brasileira de Letras, o professor Cristovam Buarque deverá colocar seu nome na disputa para ocupar a vaga do Cacá Diégues.

Cristovam é autor de uma extensa obra, entre ensaios, romances (“A eleição do ditador”, “A ressurreição do general Sanchez”, “Astrícia” e “Os deuses subterrâneos”) e infantis (“A borboleta azul”, “A rebelião das biciletas e outras histórias” e “O tesouro na rua — uma aventura pela história econômica do Brasil. Artes e Contos”)

Na política, foi o criador do Bolsa-Escola, implantado em seu governo no Distrito Federal. Foi reitor da Universidade de Brasília (UnB), e senador pelo Distrito Federal, ministro da Educação no começo do primeiro governo Lula.