Número 2 de Nísia, Swedenberger voltará para o Palácio do Planalto

A chegada do ministro Alexandre Padilha ao Ministério da Saúde provocou a troca de alguns nomes do segundo escalão da pasta. Com isso, o secretário executivo durante a gestão de Nísia Trindade, Swedenberger Barbosa, deverá voltar ao Palácio do Planalto. Ele é cotado para se tornar o número 2 de Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Berger, como é conhecido, é um quadro histórico do PT e, no primeiro governo de Lula, foi o braço direito do então ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT-SP), antes das denúncias do mensalão. Na ausência de Dirceu, ele era responsável por assinar as ações administrativas do ministério publicadas no “Diário Oficial”. Berger saiu do Planalto junto com Dirceu, indo para o Ministério da Previdência. Apesar da proximidade com o antigo chefe, ele nunca teve seu nome diretamente envolvido nas denúncias.

Outras trocas

Adriano Massuda deixará a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) para assumir a secretaria executiva no lugar Berger. A SAES ficará a cargo de Mozart Sales. Também deixará a pasta da Saúde o atual secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Industrial da Saúde (SECTICS), Carlos Gadelha. Para o lugar dele, será nomeado Paulo Pereira. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde será gerida por Ana Luiza Caldas, que deixará a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde – AgSUS.

Padilha manteve Ana Estela Haddad, mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Secretaria de Informação e Digitalização em Saúde (SEIDIGI), e Weibe Tapeba, na Secretaria de Saúde Indígena (Sesai). Já o secretário Felipe Proenço, deixará a Secretaria de Atenção Primária (Saps) para gerir a Secretaria de Trabalho e Educação na Saúde (STES).