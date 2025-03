Sabrina Sato se torna sócia de startup

O Grupo Sato Rahal, de que Sabrina Sato é sócia-fundadora, firmou uma parceria com a Flint, uma startup especializada em educação para o entretenimento fundada em 2024. Os valores envolvidos não foram revelados. A ideia da holding administrada por Sabrina é ampliar os negócios no formato B2B (modelo em que uma empresa atende a outras).

“A Flint se destaca por ensinar de forma prática como usar as redes sociais para construir uma marca sólida”, disse Sabrina, em comunicado enviado à coluna.

A Flint tem como sócios-fundadores Christian Rôças, ex-estrategista do Facebook e do Instagram; Fernanda Paiva e Thiago Gomes. A empresa atua na profissionalização do ambiente digital. O foco da empresa é ampliar a presença de médicos, advogados, arquitetos, professores e outros especialistas em redes sociais.

Sabrina, além de ser fundadora da holding Sato Rahal, que administra a carreira de mais de 20 artistas, é sócia de mais de 10 empresas, como SR Digital, Peixe ao Cubo, OdontoSpecial, Sato Kid, Splash, One More e rede Bom Beef. A ex-BBB também está na equipe do reality musical “The masked singer Brasil”, da Globo.