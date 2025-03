Novo CEO da Multilaser pagou para encerrar processo na CVM

Escolhido nessa segunda-feira, 10, para ser o novo CEO do Grupo Multi, antiga Multilaser, o executivo André Poroger (foto abaixo) entrou em acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2023 para encerrar um processo administrativo sobre supostas irregularidades na compra de ações da empresa por ele naquele ano. À época, Poroger era diretor da Multilaser.

A operação que despertou a atenção da CVM foi uma compra feita pelo executivo de 25 mil ações da empresa, por R$ 84,5 mil, em 31 de julho de 2023. Como a Multilaser divulgou informações contábeis e financeiras em 14 de agosto, a negociação descumpriu o prazo de 15 dias previsto pela CVM em que diretores das companhias não podem comprar ou vender ações emitidas por elas.

O processo administrativo na CVM foi aberto a princípio para apurar possível caso de insider trading, ou seja, uso de informação privilegiada, mas a tese não se comprovou com a investigação. Restou o descumprimento da norma que proíbe negociar ações no prazo de 15 dias antes da divulgação dos dados do balanço da Multilaser.

No termo de compromisso apresentado à CVM em outubro de 2023, André Poroger se comprometeu a pagar R$ 127,5 mil para encerrar o caso. A autarquia aceitou a proposta do executivo em dezembro daquele ano e o procedimento foi encerrado antes de ser instaurado Processo Administrativo Sancionador, isto é, não houve acusação contra ele.

Além da chegada de André Poroger ao comando do Grupo Multi, cadeira que ele assume em 1º de abril, a empresa anunciou nessa segunda Richard Ku como novo diretor financeiro. O atual CEO, Alexandre Ostrowiecki, passará a ser o presidente do conselho da companhia, no lugar de Edward James Feder.