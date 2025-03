A empolgação de José Guimarães na posse de Gleisi

Companheiro próximo de Gleisi Hoffmann no PT e no Congresso, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, empolgou-se na posse de Gleisi Hoffmann, nesta segunda-feira, 10, e acabou oferecendo uma cena divertida na primeira fila da plateia no Salão Nobre do Planalto.

Guimarães se levantou imediatamente quando começaram a executar um trecho de “Mulher brasileira”, que homenageava a ministra, antes do discurso dela.

O deputado levantou-se rápido e bateu palmas animadamente. Mas, ao ficar sozinho em pé, logo se sentou.