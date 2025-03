O novo livro da autora que mistura Curupira, Bumba-meu-boi e Loira do banheiro

Com uma ampla bagagem literária em que trafega por temas tão diversos como folclore, cultura popular brasileira e storytelling no ambiente digital, em mais de 50 livros destinados ao público infanto-juvenil, a escritora Januária Cristina Alves lançou em fevereiro, pela FTD Educação, seu novo livro, “Bicho de palha”, em que o próprio leitor escolhe os rumos da narrativa.

A autora agora aposta em um projeto interativo que vai apresentando escolhas para o leitor conforme a história avança, para que ele mesmo decida o que acontecerá em seguida.

Januária vê nas crianças e adolescentes a plateia mais versátil possível para desbravar a internet, já tão inserida nesse ambiente e, com os devidos cuidados, tirar o melhor que ela tem a oferecer.

“Defendo que o ideal não é banir o digital da vida dos meninos, e sim introduzir os dispositivos digitais de uma maneira criativa, inteligente e educativa. Tanto que o uso do celular é permitido nas escolas, inclusive, para o uso pedagógico”, lembrou a autora.

“Bicho de palha”, explica a autora, é uma alternativa para se pensar um uso de telas inteligente e que possa ajudar no aprendizado, no desenvolvimento e na criatividade. O livro promove o diálogo entre cultura digital e tradição popular, viabilizando temas como protagonismo feminino e o desenvolvimento da autonomia e do poder de decisão.

“Eu e a equipe com quem trabalhei testamos esse formato de história com o público infantil e eles realmente gostam desse caráter interativo, onde o leitor pode escolher os trajetos da narrativa”.