Não tem combate a crime que dê certo com essas polícias estaduais, diz delegado da PF

O delegado aposentado da Polícia Federal Jorge Pontes, que integrou o Ministério da Justiça de Sergio Moro, afirmou, em entrevista à coluna, que não há chance de sucesso de um projeto de combate ao crime organizado no Brasil com a situação atual das polícias Civil e Militar. Pontes acredita que, para um projeto como a PEC da Segurança dar certo, é necessário, primeiro, um enfrentamento do crime dentro da polícia com uma política de resolução de assuntos internos.