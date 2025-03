Quem Lula convidou para assumir a SRI, antes de chamar Gleisi

Antes de convidar Gleisi Hoffmann para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, Lula sondou o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, para o cargo. No entanto, Wagner recusou a função.

Wagner alegou que o ritmo da SRI exigiria alguém mais jovem.

Gleisi Hoffmann tomará posse em 10 de março. Sua entrada no governo ocorre em um momento em que Lula busca consolidar alianças visando à reeleição em 2026. Nos bastidores, aliados do governo expressam preocupação com a escolha, temendo que o perfil combativo de Gleisi possa dificultar as relações com o Congresso, especialmente com partidos do Centrão — o que ela minimiza.