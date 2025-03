Apoiada por bolsonaristas, presidente da OAB-RJ sai em defesa de Bolsonaro

A presidente da OAB do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, que teve sua campanha amplamente apoiada por nomes do bolsonarismo, saiu em defesa de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 6.

Basílio criticou a condução do Supremo Tribunal Federal na ação sobre o golpe de Estado e disse que o “devido processo legal” deveria ser respeitado “independente (sic) da corrente ideológica dos réus”.

A presidente da OAB disse que não existiria justificativa para julgar na Primeira Turma do STF os acusados de crimes contra a democracia, uma vez que outra ação sobre o mesmo tema é julgada no plenário do STF.

A manifestação de Basílio foi em cima de uma reportagem que diz que Bolsonaro pediu para ser julgado no plenário do STF e reclamou da falta de acesso aos autos.

Basílio foi eleita para a presidência da OAB fluminense no dia 25 de novembro de 2024. Durante a campanha, a advogada se filiou à associação de juristas bolsonaristas, a Associação Brasileira de Juristas Conservadores (Abrajuc), e contou com apoio de diversos nomes da direita e extrema-direita. Apesar disso, renegava a proximidade com a o bolsonarismo.