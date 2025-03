Filho de desembargador do MT assume disputa de família dona do Cuiabá

O advogado Thyago Ribeiro da Rocha, filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso Carlos Alberto Rocha, assumiu a disputa da família Dresch, dona do clube Cuiabá, na Justiça do estado.

A disputa da família Dresch começou em 2023, quando morreu o empresário Manoel Dresch, um dos proprietários do Cuiabá e da Drebor, empresa de recapagem de pneus.

Manoel era pai de Alessandro Dresch, presidente do clube, e de Cristiano Dresch, vice-presidente.

Alessandro briga na Justiça com o seu tio, irmão de seu pai, Aron Dresch, que é um dos sócios da Drebor.

Em 2009, a família Dresch comprou o Cuiabá e a Drebor ocupava o lugar mais nobre na camisa do time. Em 2024, a Drebor tirou o patrocínio do Cuiabá devido às brigas familiares. No mesmo ano, o time foi rebaixado para a série B.