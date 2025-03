Após 50ª edição, Sesc encerra seu tradicional festival de melhores filmes

O Sesc-SP decidiu encerrar seu tradicional “Festival Sesc Melhores Filmes”, que funcionava desde 1974 como uma retrospectiva com as produções de cinema mais bem avaliadas pelo público no ano anterior. A informação foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa do CineSesc, espaço em São Paulo onde as obras eram exibidas. Até então o festival mais longevo em atividade do país, foi realizado pela última vez em 2024, na sua 50ª edição.

O Sesc afirmou que o fim do festival em nada tem a ver com falta de orçamento previsto, mas que entende que deve-se apostar em novos formatos no momento.

“Entendemos que o evento cumpriu seu papel muito positivamente em um ciclo de 50 anos e, agora, o Sesc focará em outros projetos de mostras e festivais na área de cinema”, disse a assessoria de imprensa da entidade.

Desde 1974, os filmes do festival eram escolhidos por meio de votação, dividida entre público e júri especializado, composto por críticos e jornalistas do Brasil. A mostra também era vista como uma forma de trazer visibilidade para produções, sobretudo brasileiras, que tinham dificuldades de distribuição — desejo máximo do ex-diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, morto em 2023, aos 80 anos.

Em 2024, a mostra exibiu 52 títulos no CineSesc, com ingressos a valor fixo de R$ 10, e gratuitamente por meio de sua plataforma Sesc Digital.