Foto mostra ‘leveza da vida’ de juiz aposentado por bens incompatíveis com salário

A esposa do juiz federal Alderico Rocha Santos, que foi aposentado compulsoriamente pelo TRF-1 por acumular um patrimônio incompatível com seus ganhos, postou uma foto logo após a coluna noticiar a decisão do tribunal, dizendo que Santos está “curtindo a leveza da vida”.

Em uma publicação em seu Instagram, Fernanda Couto escreveu sobre uma foto de Santos:

“Pensa na preocupação desse homem, rsrs… Só no balanço da rede curtindo a leveza da vida”.

O magistrado foi alvo de um procedimento disciplinar movido pelo Ministério Público Federal (MPF) por acumular um patrimônio incompatível com seus ganhos, que inclui duas fazendas avaliadas em R$ 33,5 milhões, compradas em 2022.

A decisão do colegiado foi tomada no último dia 27 de fevereiro, por 14 votos favoráveis à aposentadoria compulsória, seguindo o entendimento da relatora, desembargadora Maria do Carmo Cardoso.