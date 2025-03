O filme brasileiro que Walter Salles está ajudando a restaurar

Vencedor do Oscar por “Ainda estou aqui“, o diretor Walter Salles atua na recuperação da história do cinema brasileiro há décadas. Agora, ele ajudou no restauro de um dos filmes clássicos do Brasil.

Salles pagou pela digitalização de uma cópia de “O canto do mar”, do diretor Alberto Cavalcanti. A cópia foi localizada na Alemanha e era a única em condições ideais para restauro.

Lançado em 1953, o filme narra a história de uma família pernambucana, com a mãe lavadeira de roupas, que tenta sobreviver à miséria na periferia do Recife, mas vai se esfacelando. Rodado em preto e branco, o filme é do gênero realismo poético, anterior ao Cinema Novo.

É uma história de migrantes que são empurrados para o litoral e para o Sul pela miséria e pela seca. Na verdade, uma refilmagem de “En rade”, filme francês do próprio Cavalcanti e lançado nos anos 20, mas desta vez ambientado no sertão de Pernambuco.

Com “O canto do mar”, Cavalcanti recebeu prêmios e críticas por expor internacionalmente a penúria vivida por grande parte dos brasileiros.

Feita a digitalização, a obra está sendo restaurada pelos técnicos da Cinemateca Brasileira para ser apresentada na mostra “Cavalcanti – Um homem e o cinema”, planejada para o ano que vem. Para a mostra, estão sendo recuperadas todas as obras brasileiras do cineasta.

A atuação de Salles na recuperação da história do cinema é antiga. Ele foi um dos principais nomes para promover o restauro do filme “Limite”, de Mário Peixoto, e participou do primeiro comitê da World Film Foundation, fundação presidida por Martin Scorsese.