TRF-1 aposenta compulsoriamente juiz que acumulou fazendas milionárias

A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidiu aposentar compulsoriamente o juiz federal Alderico Rocha Santos, da Justiça Federal de Goiás.

O magistrado foi alvo de um procedimento disciplinar movido pelo Ministério Público Federal (MPF) por acumular um patrimônio incompatível com seus ganhos, que inclui duas fazendas avaliadas em R$ 33,5 milhões, compradas em 2022.

A decisão do colegiado foi tomada no último dia 27 de fevereiro, por 14 votos favoráveis à aposentadoria compulsória, seguindo o entendimento da relatora, desembargadora Maria do Carmo Cardoso.

A Corte Especial manteve o pagamento de vencimentos proporcionais ao tempo de contribuição do juiz. Três desembargadores votaram contra a punição a Alderico Rocha Santos.