A visita de Gusttavo Lima, possível presidenciável, à Havan de Luciano Hang

O cantor Gusttavo Lima fez um tour nesta quarta-feira, 5, pelas instalações da Havan, do empresário bolsonarista Luciano Hang. O cantor sertanejo foi recepcionado pela manhã no aeroporto de Navegantes (SC), depois visitou o centro de distribuição da empresa, em Barra Velha (SC), e o centro administrativo da varejista, em Brusque (SC).

Possível candidato à Presidência em 2026, em um movimento que irritou Jair Bolsonaro, o cantor foi só elogios à firma de Hang. Para Lima, o empresário catarinense conhecido por ternos exóticos e polêmicas é “referência para qualquer empreendedor nesse país”.

Além da aproximação com Luciano Hang, que tem se distanciado de Bolsonaro e feito acenos a outros nomes da direita, Gusttavo Lima tem amizade com outros possíveis presidenciáveis do campo conservador, como Ronaldo Caiado e Pablo Marçal, e com Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro.