TCE aponta sobrepreço de R$ 200 mi em projeto do governo do Paraná

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) identificou irregularidades na licitação do Projeto Descomplica PR, que prevê a instalação de 20 unidades de atendimento rápido cidadão — poupatempo. A auditoria do TCE revelou um sobrepreço de mais de R$ 209 milhões em serviços de Tecnologia da Informação do projeto.

Um dos principais erros foi a multiplicação de custos por 60 meses, inflacionando, segundo os relatórios do tribunal de contas paranaese, valores como o do desenvolvimento de sistemas, que saltou de R$ 2,5 milhões para R$ 150 milhões.

Além do sobrepreço, o TCE-PR apontou falhas na justificativa econômica do projeto. O estudo que embasou a licitação desconsiderou o avanço da digitalização dos serviços públicos no Paraná e usou “parâmetros inadequados” para estimar custos.

A auditoria também identificou problemas na estimativa de custos de deslocamento dos cidadãos, no armazenamento físico de documentos e nos valores de aluguel das unidades, além da ausência de despesas operacionais essenciais.

O tribunal de contas paranaense recomendou a suspensão do certame e determinou que o governo de Ratinho Júnior refaça os cálculos e apresente justificativas mais sólidas para os custos do programa.

Procurado, o governo do Paraná não respondeu aos questionamentos da coluna. O espaço está aberto para manifestações.