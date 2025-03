Correntes do PT querem mais espaço no primeiro escalão de Lula

Não se sabe se o presidente Lula irá se sensibilizar com as queixas, mas os grupos e tendências internas do PT vêm reclamando por não estarem representadas no atual ministério. Elas reivindicam maior presença na reforma ministerial que está em andamento no governo e já movimentou postos importantes.

Das 39 pastas na Esplanada dos Ministérios, 13 são ocupadas por ministros do PT, partido do presidente. E, hoje, para além da corrente CNB (Construindo um Novo Brasil), a ala majoritária, mais próxima de Lula, existe apenas um representante das tendências internas: o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), que representa Resistência Socialista.

Havia um segundo, Paulo Pimenta, que integra o grupo Socialismo em Construção. Pimenta deixou a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) no início de janeiro e deu lugar a Sidônio Palmeira. Por acaso, ele é apontado como um possível substituto de Paulo Teixeira. O retorno de Pimenta à equipe de Lula é uma reivindicação de grupos ligados ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Pelo menos na fase inicial da reforma, foram contemplados os setores do PT mais próximos de Lula. Gleisi Hoffmann, que ainda ocupa a presidência do partido, foi escolhida para a Secretaria de Relações Institucionais. Ela é da CNB, assim como Alexandre Padilha, que chefiava a secretaria até semana passada e foi escolhido para o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade.