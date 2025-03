Grand Palais, em Paris, continuará a celebrar a arte brasileira em 2025

O Grand Palais de Paris receberá exposições e evento de artistas brasileiros em 2025, na expectativa de novamente atrair multidões. Após o sucesso da Exposição de Tarsila do Amaral, que recebeu 123.083 visitantes, o museu se prepara para duas novas mostras e um evento de rua dedicados à cultura do Brasil.

A primeira delas será “Nosso Barco Tambor Terra”, exposição de Ernesto Neto, com data provisória de 6 de junho a agosto. A mostra contará com uma instalação monumental feita de crochê, casca de árvore, terra e especiarias, e convidará os visitantes a entrarem na obra e interagirem com tambores escondidos no interior da instalação.

Em 5 de julho, o Grand Palais será palco de “Le Grand Bal Rio-Paris” (O grande baile Rio-Paris, em tradução livre), uma coprodução entre o GrandPalaisRmn e a Temporada Crossover Brasil-França 2025.

O evento, inspirado no Carnaval carioca, promete uma noite inesquecível com música ao vivo e danças de artistas brasileiros.

Gabriel Haddad Gomes Porto e Leonardo Bora, artistas renomados da Acadêmicos do Grande Rio, participarão com bailarinos de diferentes escolas e estilos.

Além disso, no dia 6 de julho, será a vez da “Parade Brésilienne”, um grande desfile que percorrerá as avenidas Champs-Élysées e Winston Churchill. A co-produção do Grand Palais, da cidade de Paris e da Temporada Crossover Brasil-França 2025, contará com grupos de dançarinos e músicos brasileiros e caribenhos.