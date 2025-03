No Recife, PT está dividido entre o Carnaval de João Campos e o de Raquel Lyra

O governo de Pernambuco montou um palco de Carnaval com atrações no Marco Zero, no centro histórico de Recife, a 200 metros da tradicional festa organizada pela prefeitura. Os dois festejos estão rivalizando um com a outro. Consequentemente, rivalizam também os principais organizadores das festas, o prefeito João Campos (PSB) e a governadora Raquel Lyra (PSDB, a caminho do PSD).

No meio desse embate carnavalesco, o PT ficou dividido. Parte dos petistas está apoiando o evento do prefeito e outra parte o da governadora. Os que estão do lado da festa de Campos são o senador Humberto Costa e o secretário de Meio Ambiente da prefeitura, Oscar Paes Barreto. Do lado de Raquel Lyra está o deputado estadual do PT João Paulo, ex-prefeito de Recife. João Paulo disse que, quando prefeito, organizava a festa de carnaval na cidade em conjunto com o governo do estado.

A Prefeitura oferece como atrações os cantores Ney Matogrosso, Pablo Vittar e João Gomes, além dos grupos Nação Zumbi e Baiana System. Já o palco do governo do Estado tem shows de Siba, Lia de Itamaracá, Quinteto Violado e Silvério Pessoa. As apresentações no palco do governo começam às 15 horas e vão até às 19 horas. Já os shows no palco da prefeitura têm início às 19h30 e terminam no início da madrugada. O som do palco do governo estadual, no entanto, tem entrado em conflito com o de uma outra festa organizada pela prefeitura, em uma praça próxima. A disputa está animada.