A previsão fatalista de José Dirceu sobre Gleisi Hoffmann na articulação política

Nesta semana, em uma conversa com aliados, José Dirceu fez uma previsão pessimista sobre a eventual nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo.

Disse Dirceu sobre a possibilidade de Lula escolher Gleisi:

“Vai dar Dilma!”

O fatalismo, entretanto, não é compartilhado por todo o PT, principalmente a parte que está em pé de guerra com os paulistas, por não quererem o diretório de SP no comando do partido, além de terem as pastas da Fazenda, Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Agrário.

Para essa ala, Gleisi nas Relações Institucionais significará um jogo altivo com o Congresso.

Gleisi teve alguns momentos asperosos com o Centrão e muitos embates com a oposição, num estilo mais faca na caveira do que modo light de Alexandre Padilha.