Ex-porta-voz de Bolsonaro, general ganha mais dois anos em posto no Exército

Enquanto alguns dos generais mais influentes do governo Jair Bolsonaro se preocupam em responder à denúncia da PGR pelos planos golpistas, outro membro da caserna egresso do Palácio do Planalto acaba de ganhar mais dois anos em um posto no Exército: o ex-porta-voz Otávio Rêgo Barros.

General de três estrelas da reserva, Rêgo Barros é desde o começo de 2023 coordenador de estudos do Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx). Por designação do comandante da Força, general Tomás Ribeiro Paiva, o militar permanecerá nessa posição ao menos até abril de 2027.

O centro coordenado por Rêgo Barros foi criado em 2003 e tem entre suas atribuições estudar a propor políticas e estratégias para basear o planejamento do Exército e analisar conjunturas nacionais e internacionais.

O ex-porta-voz ficou nessa função no governo Bolsonaro entre janeiro de 2019 e outubro de 2020.