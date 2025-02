Beatriz Milhazes terá exposição no Guggenheim de Nova York

O Guggenheim de Nova York recebe a partir de 7 de março uma exposição dedicada Beatriz Milhazes, e suas pinturas vibrantes e abstratas.

“Beatriz Milhazes: rigor and beauty” reúne pinturas do acervo permanente do Guggenheim, complementadas por empréstimos.

A curadoria é de Geaninne Gutiérrez-Guimarães, curadora do Guggenheim de Bilbao e da Fundação Solomon R. Guggenheim.

Entre os colecionadores que emprestaram trabalhos paea a exibição, estão Laura Clifford, Peter Bentley Brandt, Pace Gallery e White Cube.