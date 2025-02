Aliados de Lula veem governo parado por reforma ministerial

Aliados de Lula consideram que o governo está parado devido à reforma ministerial, que já vem sendo esperada desde o segundo semestre de 2024.

Lula deu mais um passo na reforma ministerial na terça-feira, 25, com a exoneração da ministra da Saúde Nísia Trindade, que será substituída por Alexandre Padilha.

Integrantes do Palácio do Planalto apontam que desde meados do ano passado, quando começaram rumores sobre uma reforma ministerial, a Esplanada anda “apreensiva” e em “ritmo lento”.

A esperança é que Lula não faça a reforma ministerial em etapas, como o presidente já manifestou interesse em fazer e que, de certa maneira, vem fazendo, desde a troca de Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira. Aliados acreditam que o governo só voltará a andar no ritmo necessário para 2026 após o acerto de todos os ministérios.