Wellington Dias deixa o governo? Veja o que ele próprio diz

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, acredita que seu ministério “não será parte de uma estratégia de acordo partidário” na reforma ministerial do presidente Lula, iniciada com a troca da ministra da Saúde, Nísia Trindade, pelo colega Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Dias falou ao PlatôBR Entrevista nesta quarta-feira, 26.

A declaração de Dias foi dada pela manhã. Ao longo do dia, porém, voltaram as especulações sobre sua possível saída dele da pasta. Os rumores sobre a demissão se ampliaram após a divulgação da pesquisa Quaest que mostrou o aumento da reprovação de Lula em parte do Nordeste, região do ministro.

Wellington Dias disse não crer que entrará na lista das demissões, ressalvando que “todo o poder é dado ao presidente” e que caberá a ele qualquer decisão. Para o ministro, a pasta do Desenvolvimento Social, sob a qual está o Bolsa Família, não deverá entrar na partilha da Esplanada com partidos do Centrão, por exemplo.

“Com segurança, do que eu conheço o presidente Lula, o Ministério de Desenvolvimento Social não será parte de uma estratégia de acordo partidário”, afirmou. “É um ministério que tem uma missão. Eu digo sempre que é do coração do governo, é do coração do presidente Lula.”