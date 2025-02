Governo ‘precisa chegar aonde tem dificuldade’, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse ao PlatôBR Entrevista que o governo “precisa chegar aonde tem dificuldade de chegar” neste terceiro mandato. De acordo com Dias, nesses locais, “lá no meio da floresta”, estão os líderes populares e religiosos com os quais é necessário dialogar.

“O governo não está conseguindo chegar a esse público. Como é que eu chego lá na favela? Como é que eu chego lá nas periferias, enfim?”, perguntou.

Senador licenciado, o ministro foi governador do Piauí por quatro mandatos e, na entrevista, contou que o trabalho feito por ele no estado, com organizações sociais e igrejas de várias denominações, “permitem esse alcance” e, com isso, “estamos tendo resultados de tirar a pessoa da fome e da pobreza”.

Na conversa com o PlatôBR, Dias falou também sobre as realizações de sua pasta, o combate às fraudes para a obtenção de benefícios sociais e, ainda, sobre sua eleição, no dia 11 de fevereiro, em Roma, para a presidência da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.