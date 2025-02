Boato sobre saída de Haddad da Fazenda esquentou o clima no mercado financeiro

Um dia depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Fazenda) declarar, em evento com o mercado financeiro, que não é candidato a nada em 2026, especulações sobre a saída do ministro na reforma ministerial em andamento no governo correu as mesas de operação e ganhou força no final da manhã desta quarta-feira, 26. Os boatos difundiram a tese de que Haddad poderia ir para Casa Civil, numa estratégia de preservá-lo do desgaste que a pasta da Fazenda gera e, dessa forma, mantê-lo como um plano B para sucessão do presidente Lula, no ano que vem. Além disso, a troca contribuiria para reduzir as disputas internas com a saída do ministro da Casa Civil, Rui Costa (Casa Civil), que tem protagonizado embates com a Fazenda.

Haddad, Costa e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) foram destaques na programação do evento CEO Conference, organizado pelo BTG, em São Paulo, para uma plateia de executivos, analistas e gestores do mercado financeiro. Enquanto Haddad e Silveira participaram de painéis na abertura do encontro, na manhã da terça-feira, 25, Costa entrou no debate na tarde desta quarta-feira, 26.

Os boatos sobre a saída de Haddad foram alimentados, segundo operadores de mercado, pelo próprio entorno do ministro que teria apresentado a tese como uma sugestão levada ao presidente Lula. Depois de algumas horas de burburinho nas mesas de operação, as especulações começaram a ser desfeitas por meio de avaliações divulgadas entre analistas afirmando que a saída de Haddad era considerada muito improvável. “Seria um desastre”, avaliou um alto executivo do mercado sobre a mudança do ministro da Fazenda para Casa Civil. “Só se fosse para o Lula colocar lá [na Fazenda] alguém como o Henrique Meirelles”, disse um operador de mercado. “Mais fácil ser boato de alguém querendo fazer preço”, afirmou um analista.