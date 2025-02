Os petistas que votaram no candidato de Bolsonaro para a bancada evangélica

Pelas contas dos aliados do deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, quatro petistas votaram nele, na terça-feira, 25, para a presidência da bancada evangélica. A frente parlamentar conta com 16 petistas.

Nascimento foi eleito para a presidência da bancada evangélica, com 117 votos, contra 61 de Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que liderança da bancada evangélica foi disputada em uma eleição.

Segundo fontes de ambos os lados da disputa ouvidas pela coluna, Otoni conseguiu um acordo com o Republicanos. O político foi o candidato da situação, apoiado por Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas.

Deputados da bancada, que são em sua maioria bolsonaristas, consideram Otoni um traidor devido a sua aproximação com o governo federal desde a vitória de Lula em 2023.

Dentre os quatro votos do PT a favor de Nascimento, dois foram de mulheres. O motivo teria sido um acordo da bancada feminina com o deputado. Nascimento disputaria o cargo de 2º secretário na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Dessa forma, não teria nenhuma mulher na mesa. O deputado, então, abriu mão da vaga para sua correligionária, a deputada Delegada Katarina, do PSD do Sergipe.