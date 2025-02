Gonet, que denunciou Bolsonaro, também é pedra nos sapatos de Alckmin e Dirceu

Autor da dura denúncia contra Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pela trama golpista, Paulo Gonet não é pedra no sapato somente do ex-presidente. Dois aliados de peso de Lula também foram alvos de manifestações recentes e indigestas do chefe da PGR: Geraldo Alckmin e José Dirceu.

Gonet tenta reverter decisões recentes do STF que beneficiaram Alckmin e Dirceu com arquivamento e anulações de processos contra eles.

No caso do vice-presidente, o PGR recorreu da decisão de Dias Toffoli que mandou arquivar uma ação de improbidade administrativa que o mirava na Justiça de São Paulo por supostos repasses ilegais da Odebrecht na eleição de 2014. Gonet quer que o processo contra Alckmin prossiga.

No caso de Dirceu, que recentemente enviou conselhos a Lula, Paulo Gonet questionou a canetada de Gilmar Mendes que anulou todas as condenações do ex-ministro na Operação Lava Jato. Gilmar considerou que o ex-juiz Sergio Moro agiu com parcialidade no caso de José Dirceu, mas o PGR discorda.

Como mostrou a coluna, o recurso de Gonet que envolve Alckmin voltará à pauta da Segunda Turma do STF nesta semana. Já o que tenta reverter a decisão de Gilmar a favor de Dirceu ainda não tem data para ser julgado no Supremo.