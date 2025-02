Universidades brasileiras selecionam 48 refugiados palestinos para estudar no Brasil

O Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras divulgou nesta sexta-feira, 21, os nomes de 48 refugiados palestinos que ganharão vagas na universidades do país na graduação, mestrado e doutorado.

Entre as universidades que receberão esses estudantes estão os Cefets de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Federal do Paraná (UFPR).

A seleção foi feita por meio de edital de um edital do grupo de cooperação internacional, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) e do Centro de Estudos Palestinos, da USP.

Mais de 200 palestinos se inscreveram para cursos como administração, engenharia, medicina, farmácia e outras áreas. Eles são oriundos de regiões como Gaza e Líbano.