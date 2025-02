PT avança sobre governo Tarcísio com pedido de CPI da Sabesp

O deputado estadual petista Antonio Donato (SP) contou à coluna nesta sexta-feira, 21, que conseguiu 25 das 32 assinaturas necessárias para instalar a CPI da Sabesp e que espera arregimentar o restante de deputados nas próximas semanas.

Donato lançou um abaixo-assinado para aumentar a pressão sobre o governo de Tarcísio de Freitas. O foco da CPI é a exclusão de cerca de 400 mil famílias da tarifa social de água.

O deputado afirmou que, em reunião com a Arsesp, a agência reguladora de serviços públicos paulistas, foi informado de que, de 1,6 milhão de famílias, o total de beneficiados com a tarifa caiu para 1,2 milhão.

Isso teria ocorrido porque a Sabesp passou a considerar apenas as pessoas incluídas no CADÚnico, o cadastro único do governo federal para programas sociais. A tarifa social abate em até 85% o valor da conta.

Com o impacto negativo da medida, segundo o parlamentar, a exclusão teria sido adiada por mais seis meses.

Disse o petista:

“A Sabesp adotava critérios mais largos para o benefício da tarifa social. Agora, famílias que pagavam R$ 50 estão pagando até R$ 200. São muitas as reclamações e queremos saber quais serão os critérios da Sabesp para aplicar a tarifa social.”

A Sabesp foi privatizada a toque de caixa por Tarcísio de Freitas em outubro do ano passado, com maioria ampla na Assembleia Legislativa.