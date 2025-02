Jair Bolsonaro vai ser preso?

A chegada de uma denúncia ao STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não significa que ele será preso agora. Isso poderia acontecer se fossem apresentados indícios de que ele tem planos fugir do país, tentou atrapalhar as investigações ou perturbou a ordem pública. A PGR não fez isso. Portanto, o mais provável é que Bolsonaro só seja preso no caso de condenação ao fim do processo. A colunista Carolina Brígido explica mais detalhes no vídeo.