Influenciadores de esquerda venceram debate digital sobre denúncia de Bolsonaro

Um levantamento da plataforma de monitoramento digital Torabit analisou a repercussão da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro entre os dias 18 e 19 de fevereiro, com foco em publicações de deputados, senadores e influenciadores digitais nas redes sociais. Os dados indicam que a mobilização da direita foi menor do que a da esquerda, tanto em volume de postagens quanto em engajamento.

Enquanto influenciadores progressistas publicaram 960 vezes, os de direita somaram 314 postagens, uma diferença de 67%.

No Senado, parlamentares favoráveis à denúncia fizeram mais postagens, mas as interações permaneceram equilibradas (182.276 contra 164.995). Na Câmara, 81% das publicações foram pró-denúncia, enquanto no Senado esse índice foi de 62%.

A base bolsonarista concentrou seu discurso na descredibilização da denúncia, alegando falta de provas e perseguição política, com termos como “perseguição”, “narrativa” e “sem provas”.

Apesar de postarem menos, os influenciadores de direita conseguiram gerar 1.233.844 interações, sendo o post mais popular da oposição o de Jair Bolsonaro, com 115.114 interações—15% abaixo da publicação mais viral da esquerda, com 136.177 interações. Uma live de Deltan Dallagnol no YouTube, criticando a denúncia, alcançou 178.935 visualizações.

A análise mostra que a narrativa progressista dominou o debate digital, tanto pelo maior número de postagens quanto pelo engajamento superior. Os deputados pró-denúncia acumularam 1.353.480 interações, contra 870.193 dos que se opuseram à acusação. Embora a oposição tenha conseguido um número expressivo de interações, a maior presença da esquerda nas redes garantiu um alcance superior na discussão sobre a denúncia contra Bolsonaro.