Os caminhos da investigação sobre a trama golpista no STF

Chegaram ao STF denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 suspeitos de tramarem um golpe de Estado. A colunista Carolina Brígido conta quais serão os próximos passos da tramitação do caso. Primeiro, foi aberto prazo de 15 dias para as defesas se manifestarem. Depois, a Primeira Turma do tribunal, composta de cinco ministros, vai decidir se abre ou não ação penal. Em caso positivo, será iniciada nova fase da investigação, que pode resultar na condenação ou não dos réus.