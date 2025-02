Padilha diz a Nísia que Lula não o comunicou sobre assumir Saúde

Alexandre Padilha afirmou a interlocutores há pouco que não foi comunicado por Lula sobre assumir o Ministério da Saúde e que, pelo que sabe, não há decisão tomada sobre uma saída sua da Secretaria de Relações Institucionais.

Segundo interlocutores do ministro, Padilha já escreveu a Nísia Trindade, ministra da Saúde, uma mensagem com o mesmo teor. As repórteres Catia Seabra e Victoria Azevedo noticiaram nesta quinta-feira, 20, que o presidente decidiu substituir Nísia e tem em Padilha o nome favorito para o cargo.

No ministério comandado por Padilha, entretanto, o que o ministro vem dizendo sobre seu futuro na Esplanada não tem sido levado muito a sério. Auxiliares dele desconfiam que até com eles o ministro tem tentado despistar sobre o assunto.