Uma série de shows para os 80 anos de Elis, sob direção de filho dela

Nos 80 anos de Elis Regina, em 2025, o produtor musical João Marcello Bôscoli não será o único filho da cantora que prestará homenagens à mãe em forma de espetáculo, como mostrou a coluna.

Pedro Mariano, filho da artista com o pianista César Camargo Mariano, vai dirigir a série de shows “Elis — Através de gerações”. Estão nos planos apresentações com o repertório de Elis Regina em nove capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Vitória e Brasília.

Cada evento dirigido por Pedro incluirá dois shows: em um deles, no palco principal, uma banda vai acompanhar artistas de três gerações para cantar sucessos de Elis. No outro, no foyer dos teatros, uma outra banda vai fazer apresentações instrumentais, ambiente onde estará montada uma exposição com acervo da cantora, com figurinos e pertences dela.

São Paulo receberá dois desses eventos. Nas demais capitais, haverá um evento em cada uma.