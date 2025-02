Maranhão tem menor taxa de desemprego de sua história

De olho numa das vagas ao Senado do próximo ano, o governador do Maranhão saiu celebrando o aumento do emprego no estado. O Maranhão encerrou o ano com a menor taxa de desemprego de sua história, segundo os dados do IBGE.

No último trimestre de 2024 a taxa de desocupação caiu de 7,6% para 6,9%, em relação ao trimestre anterior.

Desde que começou a série histórica, em 2012, o Maranhão registrou em 2024 o melhor ano em termos de pessoas ocupadas. São 2,636 milhões de trabalhadores, com o número de desempregados caindo de 222 mil para 197 mil do terceiro para o quarto trimestre.

O governador Carlos Brandão, do PSB, quer usar esses números caso abrace mesmo a campanha ao Senado. Neste sábado, 15, o Paraná Pesquisas divulgou levantamento mostrando que Brandão e Weverton Rocha, do PT, estão empatados tecnicamente na disputa para senador, com 43,2% e 41,1%, respectivamente.

O pessebista teve um rompimento recente com um de seus maiores apoiadores, o ex-governador do estado e hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. O ministro não o convidou para o seu casamento, no final do ano passado. Além das diferenças políticas em torno de quem poderia suceder Brandão no governo, os dois vivem às turras na Justiça.

Dino suspendeu na semana passada a indicação do governador para o TCE do Maranhão.