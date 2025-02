Para aliado do governo, ‘Ibama está errado sobre foz do Amazonas’

O deputado Aliel Machado (PV-PR) precisou unir interesses de mundos distintos para aprovar no Congresso seu relatório sobre o mercado de carbono. Ambientalista, o parlamentar diz se orgulhar de ter atendido, ao mesmo tempo, interesses de indígenas a representantes do agronegócio – claro que em um texto possível, diferente da primeira versão que ele havia idealizado.

Aliado do Planalto, o deputado aponta a dificuldade de diálogo dos ambientalistas do governo: a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. “Nem tanto ao céu, nem ao inferno. É preciso ter um diálogo”, avalia. “Nas pautas de transição energética e ambientais no Congresso, (Fernando) Haddad apareceu muito mais que a Marina pela facilidade de criar um diálogo.”

Pautas como a exploração na foz do Amazonas têm isolado a ala ambientalista do governo. Até o presidente Lula disse ver o Ibama como contrário ao governo e acusou a gestão de Rodrigo Agostinho, subordinado de Marina, de fazer “lenga-lenga” para não liberar as prospecções.