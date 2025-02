Apreensões de Mounjaro já ultrapassam R$ 800 mil

A Receita Federal já apreendeu entre o ano passado e o início deste ano cerca de R$ 819 mil de Mounjaro, correspondendo a 306 frascos da caneta que tem sido usada pelo mundo para ajudar no emagrecimento. Só este ano foram apreensões no valor de R$ 106,5 mil, segundo planilha da Receita a que a coluna teve acesso.

Segundo a Receita, as pessoas que tentam entrar no país com o medicamento escondem as canetas ao redor da cintura, nas calças, nas cuecas ou nas meias. Acabam barradas nas revistas.

Fabricado pelo laboratório Eli Lilly, o Mounjaro teve autorização para ser fabricado no país, mas a empresa farmacêutica ainda não decidiu quando começará a produzi-lo. A medicação se tornou cobiçada, tirando do páreo outra injeção emagrecedora, o Ozempic.

O preço do Mounjaro fora do país, no entanto, ainda é proibitivo: a Amazon americana anuncia por US$ 1.900. A projeção de seu preço no Brasil beira os R$ 4 mil.

À base de Tirzepatida, o Mounjaro, desenvolvido para combater a diabete, tem sido usado de forma off-label pelo efeito que apresenta de emagrecimento. Seu custo alto lhe deu o apelido de “Ozempic dos ricos”.

A Anvisa esclareceu que “o Mounjaro está registrado no Brasil na classe dos antidiabéticos. Seu princípio ativo, a tirzepatida, é indicado como adjuvante à dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2.”