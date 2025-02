Banco de Preços de Medicamentos do Ministério da Saúde sofre apagão desde 2023

Os dados anuais de compras de medicamentos do Ministério da Saúde não são atualizados desde o início do governo Lula. Os últimos registros do Banco de Preços em Saúde foram inseridos em março de 2023, mas referem-se a aquisições feitas em 2022.

A plataforma reúne todas as compras de medicamentos feitas pelo governo federal, estados e municípios, servindo como referência de preços para a administração pública.

Esses dados também desempenham um papel essencial na fiscalização dos fornecedores, dos valores pagos e das quantidades adquiridas com recursos públicos.

Em resposta à coluna, o Ministério da Saúde afirmou que o Banco de Preços em Saúde “passou por aprimoramentos” entre abril de 2023 e maio de 2024. A pasta informou que a previsão para atualização do banco com os dados dos últimos dois anos é até o fim deste mês.