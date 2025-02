Frank Sinatra deve ganhar musical original no Brasil em 2026

Um dos maiores artistas de todos os tempos, Frank Sinatra será tema de um musical original brasileiro com estreia prevista para 2026.

Com direção de Rubens Lima Jr., “Simplesmente Sinatra” terá roteiro do ator Raul Veiga, que também protagoniza o espetáculo interpretando Mike Power, personagem que canta sucessos como “Fly me to the moon”, “New York, New York” e “My Way”.

O musical prevê inicialmente 30 apresentações no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e 30 no Teatro das Artes, em São Paulo, além de doze apresentações distribuídas por Fortaleza, Curitiba, Florianópolis e Brasília.