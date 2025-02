Como deputados que pedem liberdade de expressão a OEA processam a imprensa

Em reunião nesta sexta-feira, 14, com o relator de liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (CIDH), Pedro Vaca, as principais organizações de imprensa do país relataram que são, justamente, os parlamentares que têm alegado falta de liberdade de expressão no Brasil os que mais processam os jornalistas.

Organizações como a Coalizão em Defesa do Jornalismo, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Comissão para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), entre outras, reuniram-se com Vaca na sede do Artigo 19, em São Paulo, durante cerca de uma hora. Trataram de assédio judicial e dos desafios legais para a proteção da liberdade de imprensa.

A Abraji apresentou dados de seu monitoramento de assédio judicial, que reúne 654 processos em 84 casos nos últimos 15 anos. Mostrou também como se dá o assédio, seja ela pelo poder associativo, como no caso de igrejas, com seus fieis e pastores processando jornalistas, como pelo poder político e econômico.

A associação de jornalistas também já havia informado a CIDH, em um documento, como os políticos que têm pedido audiência com Pedro Vaca se comportam em relação à liberdade de imprensa.

A deputada Julia Zanatta, do PL de Santa Catarina, por exemplo, é a quinta pessoa que mais processa jornalistas no Brasil, com pelo menos 12 casos até o início do ano passado. Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, move oito processos. Outra bolsonarista, Bia Kicis, do Distrito Federal, tem ao menos 11 ações judiciais contra jornalistas, veículos e comunicadores.

O ex-ministro Abraham Weintraub moveu 11 processos e o deputado bolsonarista Gil Diniz, de São Paulo, moveu oito.