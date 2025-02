Em disputa judicial, tela de Tarsila do Amaral irá para o Guggenheim de Bilbao

O quadro “Figura em azul”, de Tarsila do Amaral, que fez parte da exposição ”Pintando o Brasil moderno”, no Museu de Luxemburgo, em Paris, será emprestado para uma exposição fora da França. A obra seguirá para o Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, onde será exibida entre 21 de fevereiro e 1º de junho.

Atualmente, por ordem judicial francesa, o quadro está sob a custódia do Grand Palais, responsável pelas exposições do Museu de Luxemburgo. A decisão foi tomada até que a Justiça brasileira resolva a disputa sobre quem é o verdadeiro proprietário da pintura.

A exibição de “Figura em azul” no Museu do Luxemburgo foi a largada de uma batalha judicial pela apreensão e reivindicação da obra, conforme revelou o jornalista Silas Martí. O autorretrato de Tarsila, avaliado em R$ 85 milhões, tornou-se alvo de uma disputa entre herdeiros da família Maksoud, do empresário Henry Maksoud, nome que fundou um dos principais hoteis da história de São Paulo.

Em entrevista à coluna, o Museu de Luxemburgo informou que a obrigação de conservação da obra foi liberada, permitindo que o quadro siga para Bilbao, conforme o cronograma da exposição.

A coluna também entrou em contato com o Museu Guggenheim, mas não obteve retorno até o momento.