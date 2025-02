Pré-candidato a governador do DF, Cappelli reúne Alckmin, PT e Republicanos em jantar

Pré-candidato do PSB ao governo do Distrito Federal, o ex-ministro Ricardo Cappelli reuniu representantes de partidos que vão do PT ao Republicanos em sua festa de aniversário nesta quarta-feira, 12.

Geraldo Alckmin, ministros do governo Lula — entre eles Anielle Franco, Jorge Messias e Silvio Costa Filho —, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também foram ao evento.

Interventor no Distrito Federal após os atos golpistas de 8 de janeiro, Cappelli é uma aposta do PSB por sua capacidade de diálogo. Atualmente, ele se divide entre a pré-campanha e a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

O cargo na ABDI é visto como uma vantagem para Cappelli, pois amplia sua interlocução com o setor privado.

Em 2026, Cappelli deverá enfrentar a vice-governadora do DF, Celina Leão, do Centrão, na disputa pelo Executivo distrital.