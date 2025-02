Morre a jornalista Cleide Carvalho

Morreu nesta sexta-feira, 14, a jornalista Cleide Carvalho.

Repórter especial do Globo, onde trabalhou desde os anos 90, Cleide tinha uma percepção singular das pautas nacionais, tendo sido editora do site do jornal por oito anos. Foi coordenadora de economia e também repórter investigativa, cobrindo grandes casos nacionais como a Lava Jato.

Fez cobertura ambiental e de direitos humanos de destaque. Sua última reportagem, publicada nesta semana, fala de como a educação pode ser um motor para renovar a vida e as perspectivas de quem já passou por presídios.

Premiada, era conhecida entre os colegas como uma repórter generosa e de talento.

Faleceu aos 63 anos, em decorrência de um câncer, contra o qual lutou por muitos anos.

Deixa o filho, Mateus, e o marido, Raul.