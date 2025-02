A questão central na visita da Comissão de Direitos Humanos da OEA ao Brasil

Em sua passagem pelo Brasil nessa semana, o relator sobre liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, já esteve com Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso no STF e se reuniu com parlamentares governistas e de oposição. A CIDH é vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA).

A questão central da viagem de Vaca, no entanto, é clara: distinguir politicagens, como a dos bolsonaristas que o pressionaram alegando ser perseguidos, de erros claros que ele deveria apontar, sobretudo do Supremo.

Essa lista é composta por uma série de decisões de Moraes. O ministro censurou a revista Crusoé após reportagem que relacionava Dias Toffoli à Odebrecht, mantém bloqueados há anos perfis em redes sociais de investigados e tirou de circulação o livro “Diário da cadeia”, de Ricardo Lísias, assinado com o pseudônimo Eduardo Cunha — Lísias e Vaca se encontrarão nesta sexta-feira, 14.

Engrossa a lista de canetadas polêmicas do STF a decisão de Flávio Dino de censurar livros acadêmicos de Direito com trechos considerados homofóbicos e discriminatórios.

Há um meio termo que o STF poderia adotar entre o adequado entendimento de que a liberdade de expressão tem limites — o limite de ataques, crimes de ódio e disseminação de desinformação — e o direito à livre circulação de informações e ideias.

No caso dos livros considerados homofóbicos, por exemplo, Dino poderia ter mandado reimprimi-los com notas explicativas. Pela lógica do ministro, livros fundamentais da literatura brasileira com passagens racistas teriam o mesmo destino.