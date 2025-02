Gilmar suspende investigação contra Marconi Perillo, presidente do PSDB

Gilmar Mendes suspendeu o inquérito da Justiça Federal de Goiás que investiga o presidente do PSDB, Marconi Perillo, por supostos desvios na Saúde goiana à época em que o tucano governou o estado, entre 2011 e 2018.

Gilmar atendeu a um pedido feito pela defesa de Perillo que tramita em segredo de Justiça no Supremo, conforme havia noticiado a coluna no sábado.

A decisão do ministro é liminar, ou seja, provisória, e vale até que o STF julgue definitivamente o pedido. A liminar será submetida a julgamento colegiado na Segunda Turma do Supremo a partir do próximo dia 21 de fevereiro.

Na semana passada, Marconi Perillo foi alvo da Operação Panaceia, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do tucano.

A apuração corre desde 2020 na 11ª Vara Federal de Goiás e mira suposta corrupção na contratação de organizações sociais pela Secretaria de Saúde de Goiás para gestão de hospitais públicos a partir de 2011, no governo de Perillo. A Panaceia foi um desdobramento das investigações.

Além do pedido atendido por Gilmar Mendes, a defesa de Marconi Perillo mantinha outra ação no Supremo contra as investigações de Goiás. Em setembro de 2024, ele solicitou ao STF a suspensão e o encerramento do inquérito. Esse pedido também está no gabinete de Gilmar.